Covid-19. Adiada viagem da seleção portuguesa para Paris

Está adiada desta sexta-feira para a tarde de sábado a viagem da seleção nacional para Paris, apurou a Renascença.

A equipa portuguesa deveria partir esta tarde de Lisboa, rumo à capital francesa, onde no domingo joga para a Liga das Nações. Contudo, o programa foi reajustado depois de o guarda-redes Anthony Lopes ter testado positivo à Covid-19.

O guardião do Lyon é o segundo caso confirmado na seleção, depois de José Fonte, que também joga em França, no Lille. Cidade próxima de Paris e que, a partir de sábado, passará a estar em estado de alerta máximo, devido a um surto do novo coronavírus.

Fernando Santos adiou para as 17h00 o treino desta sexta-feira, pelo que a seleção nacional só viaja no sábado à tarde para Paris.

Portugal defronta a França no domingo, às 19h45, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.