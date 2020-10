Bruno Varela chamado à seleção

Anthony Lopes foi o segundo caso de Covid-19 na seleção, durante o presente estágio. O primeiro foi o central José Fonte, do Lille , substituído por Domingos Duarte, do Granada. Agora, Fernando Santos escolheu Varela, que ainda não se estreou pela seleção A.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol esclarece que o guardião do Vitória de Guimarães, de 25 anos, fará o teste de despistagem do novo coronavírus antes de se juntar à comitiva.

Bruno Varela é o escolhido para ocupar a vaga deixada aberta na seleção nacional pela dispensa de Anthony Lopes, depois de o guarda-redes do Lyon ter testado positivo à Covid-19 .

O treino da seleção nacional desta sexta-feira está agendado para as 17h00, na Cidade do Futebol. No sábado, a comitiva viaja para Paris, onde defrontará a França, a contar para a Liga das Nações.

Um jogo cuja realização pode estar em risco, conforme adiantou o vereador da Câmara de Paris Hermano Sanches Ruivo em entrevista à Renascença, esta sexta-feira. "Não tenho dúvidas de que vão haver propostas nesse sentido", sublinhou.

O França-Portugal está marcado para domingo, às 19h45, no Stade de France, em Saint-Denis (Paris). Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.