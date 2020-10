Argentina de Otamendi bate Equador de Plata

A Argentina, que teve o benfiquista Nicolás Otamendi no onze, derrotou o Equador, do sportinguista Gonzalo Plata, suplente utilizado, por 1-0, durante a madrugada desta sexta-feira.

O jogo da primeira jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2022 ficou resolvido logo aos 13 minutos, através de grande penalidade cobrada com sucesso por Lionel Messi.

Otamendi foi titular e viu um cartão amarelo ao minuto 78, ao passo que Plata entrou aos 64 minutos. Leonardo Campana, reforço de verão do Famalicão, não saiu do banco do Equador.

Marcos Acuña, acabado de sair do Sporting, foi titular pela Argentina. Nehuén Pérez, que deixou o Famalicão, ficou no banco.



Com este resultado, a Argentina ocupa a segunda posição do grupo de apuramento, com os mesmos pontos do líder, o Uruguai.