Tabata custou 500 mil euros ao Sporting. Portimonense fica com 90% de futura venda

Bruno Tabata custou, afinal, apenas 500 mil euros aos cofres do Sporting. Os leões esclareceram os valores de todas as compras e vendas neste mercado de transferências, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O médio brasileiro custou meio milhão, sendo que a Portimonense SAD fica com 90% de uma futura venda após deduzir a comissão e o mecanismo de solidariedade. Ainda assim, o Sporting tem opção de reduzir a futura venda para 50%.

Pedro Gonçalves foi a contratação mais cara do defeso. O médio custou 6,5 milhões de euros, pagos ao Famalicão, que reserva 50% de uma futura venda. Nuno Santos custou 3,75 milhões de euros, sendo que o Rio Ave reserva 20% do valor de uma futura venda.

Já Zouhair Feddal foi contratado ao Bétis por 2,15 milhões de euros, um valor que pode subir mais 1,35 milhões de euros, em bónus.

Quase 40 milhões em vendas

O Sporting faturou quase 40 milhões de euros nas vendas de Matheus Pereira, por 8,25 milhões, Marcos Acuña, por 10,50 milhões, e Marcus Wendel, por 20,30 milhões de euros.

Mauro Riquinho, Geraldes, Gelson Dala, Rafael Barbosa e Miguel Luís saíram a custo-zero, com o Sporting a reserva uma % do valor de uma futura venda.