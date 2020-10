João Mário cumpre primeiro treino no regresso ao Sporting

João Mário foi a grande novidade do treino do Sporting desta quinta-feira.

O médio internacional português, que regressou ao Sporting por empréstimo do Inter de Milão no último dia do mercado de transferências, fez o primeiro treino pelos leões.

Rúben Amorim chamou aos trabalhos 13 jogadores da equipa B, para colmatar a ausência dos jogadores que estão ao serviço das suas seleções: João Goulart, Bruno Paz, Bernardo Sousa, João Silva, Nuno Moreira, Pedro Marques, Bruno Tavares, Diogo Brás, Mees de Wit, Eduardo Pinheiro, Tomás Silva, Babacar Fati e Tiago Rodrigues.

De fora, estiveram Jovane Cabral, que realizou tratamento e ginásio, e Zouhair Feddal, que fez tratamento, segundo o site do Sporting.

A equipa sportinguista volta a treinar na sexta-feira, às 10h00.