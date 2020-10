​Houve público, faltaram os golos

Foi um dia importante para o futebol por ter sido possível ver de novo público num estádio de futebol em território continental. Tratava-se de um jogo da seleção, amigável, de preparação para compromissos oficiais que estão à porta e estão inscritos no calendário da Liga das Nações.



Foram apenas 2.500 os adeptos presentes mas, apesar disso, não deixou de ser um bom indicador para as decisões que serão tomadas em seguida pelas autoridades sanitárias e governamentais.

Sem público, o futebol tem uma expressão muito mais reduzida. Em Alvalade a presença foi diminuta, mas o público que assistiu ao jogo não deixou de fazer sentir a sua presença de forma ordeira, sem quaisquer motivos para reparos.

O jogo entre Portugal e a Espanha, duas das melhores seleções da Europa e do Mundo, teve momentos muito agradáveis de seguir. Os nossos vizinhos estiveram em melhor plano na primeira parte, mas no segundo tempo os jogadores portugueses equilibraram e foram deles as grandes oportunidades de haver golos no recinto leonino.

Fernando Santos deu oportunidade a quase duas dezenas de atletas, e isso permitiu-lhe consolidar ideias sobre a melhor forma de encarar as dificuldades que vão seguir-se em jogos já a sério, contra a França, em Paris, e contra a Suécia, de novo em Alvalade, dois testes que poderão vir a ser decisivos na classificação final da fase de grupos que ora decorre.

A qualidade dos jogadores portugueses veio mais uma vez ao de cima. Curiosamente, ou talvez não, de todos os convocados por Fernando Santos apenas Pepe atua no campeonato português.

Jogar lá fora, continua a representar um forte contributo para que tenhamos chegado a um patamar que cá dentro nunca seria possível atingir.