Peregrinação. Reitor lembra que a "experiência de Fátima" pode ser feita durante todo o ano

Devido à pandemia foram decretadas medidas adicionais de contingência. Assim, só poderão assistir às celebrações cerca de seis mil peregrinos, a quem o reitor também pediu responsabilidade no cumprimento das normas de segurança da distância física, no uso da máscara e no respeito pelas indicações dos acolhedores.

“No Santuário, a preocupação pela saúde dos peregrinos e de quantos aqui trabalham é sempre prioritária e tem de o ser também num momento festivo como este”, afirma o responsável ao pedir aos que vierem e não conseguirem entrar, no dia da Peregrinação Internacional Aniversária, que evitem aglomerar-se nas zonas limítrofes do Santuário.

O reitor convida os que não possam estar na Cova da Iria a acompanharem as celebrações pelos meios de comunicação social, fazendo a Peregrinação pelo Coração e a virem ao Santuário noutras datas.

“Pedimos aos peregrinos que habitualmente vêm de mais longe que não corram o risco de vir a Fátima (nestes dias), podendo não conseguir entrar no Recinto do Santuário. Pedimos que se associem a nós, que façam a Peregrinação pelo Coração, através dos meios virtuais, que o Santuário disponibiliza diariamente. Podereis sempre vir ao Santuário, nomeadamente nos sábados e domingos depois do 12 e 13 de outubro, e fazer a experiência da procissão das velas, nos sábados e, ao domingo, no fim da Missa, a da Procissão do Adeus”, diz o reitor.

“O Santuário está sempre aberto para vos acolher, como sempre”, garante o padre Carlos Cabecinhas, na mensagem de vídeo onde apela à compreensão e “responsabilidade em nome de um bem maior”.