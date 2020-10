Vítor Matos. “Grujic encaixa na essência do FC Porto”

Vítor Matos, adjunto de Jurgen Klopp no Liverpool, tem a certeza que Marko Grujic "encaixa de forma perfeita na essência do FC Porto", por se tratar de um jogador com "mentalidade vencedora e de sacrifício".

"No seu trajeto de futebol profissional passou por diferentes campeonatos e jogou em diferentes estruturas táticas e em todos eles apresentou rendimento e foi ao longo do tempo conquistando o seu espaço”, assinala.

O "novo" Danilo pode adaptar-se a diferentes formatos

Contratado pelo Liverpool ao Estrela Vermelha em 2015, o médio, agora com 24 anos, esteve no Hertha de Berlim nas duas últimas épocas e esta temporada foi integrado no plantel do campeão inglês. Foi utilizado em dois jogos da Taça da Liga de Inglaterra e marcou um golo, na vitória sobre o Lincoln City (2-7), antes de ser cedido ao FC Porto, onde chega como sucessor de Danilo Pereira, transferido para o PSG.

"Fez ambos os jogos como número 6, ou médio mais recuado, e, apesar de não ser a sua posição mais natural, teve um desempenho muito positivo. É um médio que se sente confortável no jogo mais posicional, mas que ao mesmo tempo tem uma grande abrangência de espaço, tem uma cultura tática fantástica e isso permite ser versátil nas funções de um médio em diferentes estruturas. É agressivo no desarme e com uma capacidade natural para conduzir a bola por zonas interiores", descreve.