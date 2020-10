Taremi marca na vitória do Irão

Mehdi Taremi, reforço de verão do FC Porto, marcou na vitória do Irão contra o Uzbequistão, por 2-1.

Sardar Azmoun, do Zenit, abriu o marcador, aos 44 minutos e Mehdi Taremi dilatou vantagem, aos 51, de grande penalidade. O avançado já se estreou no FC Porto, mas ainda não apontou o primeiro golo com a camisola portista.



Eldor Shomurodov apontou o golo do Uzbequistão, aos 14 minutos de jogo, mas já não evitou a derrota. Amir Abedzadeh, do Marítimo, ficou no banco de suplentes.