​PSD vai ter reunião para discutir referendo à eutanásia

O PSD vai ainda ter uma reunião para discutir a decisão sobre o pedido de referendo à legalização da eutanásia.



O assunto deve ser debatido e votado no plenário do Parlamento, no fim deste mês, devido à iniciativa de referendo popular.

Na reunião do grupo parlamentar do PSD que decorreu esta quinta-feira de manhã, o líder parlamentar, Adão Silva, anunciou que haverá uma reunião do grupo para discutir esta questão que divide os deputados sociais-democratas.

O líder do partido, Rui Rio, é favorável à legalização da eutanásia e contra o referendo, mas no congresso do PSD, do início do ano, foi aprovada uma moção setorial a vincular o PSD à defesa do referendo.