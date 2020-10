Web Summit deste ano será 100% online

Está decidido o formato da edição de 2020 da maior conferência de tecnologia e empreendedorismo da Europa - a Web Summit será 100% online.

Em comunicado, a organização refere que após conversações com o Governo decidiu recuar na ideia de ter parte do evento no formato digital e outra parte com participação física.

“Lisboa continua a ser a casa da Web Summit, mas com o crescimento de infeções e surtos de Covid-19 na Europa, temos de pensar no que é melhor para os portugueses e para os nossos participantes. A maneira mais segura e mais razoável de repetir a Web Summit é fazê-lo totalmente online em 2020”, confirmou à agência Reuters o fundador da conferência, que terá a quinta edição este ano desde que se mudou de Dublin para a capital portuguesa.

A Web Summit poderá receber 100 mil participantes online na sua própria plataforma de conferência, irá contar com cerca de 800 oradores incluindo o presidente-executivo da Zoom Eric Yuan e a estrela do cinema Chris Evans.