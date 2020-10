Universidade do Porto: 41 alunos de Erasmus infetados com Covid-19

Veja também:

Quarenta e um estudantes de Erasmus da Universidade do Porto testaram positivo à Covid-19. Fonte oficial da instituição garante à Renascença que o contágio aconteceu fora do meio letivo.

De acordo com a mesma fonte, os alunos já se encontram em isolamento, assim como os seus contactos próximos.

A maioria destes estudantes estrangeiros, com sintomas ligeiros ou mesmo assintomáticos, reside em habitações particulares.

Os alunos são oriundos de diversos países, não havendo, de acordo com fonte da Universidade do Porto, a predominância de origem de um país em particular.

Por agora, a Universidade do Porto não pondera medidas adicionais de prevenção, para além das exigidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Não está previsto qualquer encerramento ou limitação de circulação.

Na Universidade do Porto o ano letivo começou num regime híbrido entre aulas presenciais e online.

Portugal regista mais dez mortes e 1.278 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o segundo dia com maior número de novas infeções desde a chegada da pandemia ao país. Já tinha sido registados 1.516 casos positivos, a 10 de abril, mas esse número deveu-se à inclusão de notificações de dias anteriores.

