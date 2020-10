Números "alarmantes". Hospitais alertam que nova vaga vai deixar para trás (outra vez) doentes não Covid

Alexandre Lourenço diz que é esse o cenário mais provável, dada a falta de recursos existentes no país.

No dia em que Portugal voltou a registar mais de mil casos de Covid-19 em 24 horas, Alexandre Lourenço olha para estes números que diz serem “alarmantes”, antevendo “uma pressão muito grande sob os hospitais”.

Alexandre Lourenço lamenta que, de março para cá, não tenham sido feitos mais avanços na articulação entre hospitais, garantido que a descoordenação “não está ultrapassada”.

“Não faz sentido que as instituições respondam sozinhas, isoladas à pressão que vai sendo criada, sem meios de articulação com outras instituições. Não podemos chegar a um ponto, como vivemos em maio, em que diretores clínicos, por exemplo do Hospital Fernando Fonseca, pediam por favor para internar doentes em outros hospitais, em Abrantes e em Santarém”, exemplifica.

O presidente da APAH identifica ainda como necessários “mecanismos e automatismos que nos permitam ter uma resposta em rede assegurada, que possaM prever e antecipar o que pode suceder à semana, de forma a que os hospitais possam preparar as suas estruturas e os seus profissionais de saúde, não sendo obrigados a tomar decisões para o dia”.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL