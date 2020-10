Novo presidente do Tribunal de Contas terá tentado ajudar Governo Sócrates com o TGV

08 out, 2020 - 20:12 • Sérgio Costa com redação

O antigo secretário de Estado dos Transportes, Carlos Correia da Fonseca, referiu durante a Operação Marquês que o atual presidente do Tribunal de Contas (TdC) esteve presente em reuniões para encontrar "solução" para o chumbo do comboio de alta velocidade (TGV) durante o Governo de José Sócrates. À data, José Tavares era o secretário-geral do TdC. Ontem, quarta-feira, tomou posse como juiz presidente da instituição, substituindo Vítor Caldeira, que cumpriu um mandato de quatro anos. De acordo com a revista "Sábado", que consultou os autos da Operação Marquês, José Tavares deu pistas ao Governo Sócrates sobre como contornar e resolver as solicitações do Tribunal de Contas sobre o projeto do TGV, ainda antes de o regulador deliberar sobre a concessão ou não do visto.

Esta é a segunda polémica a envolver José Tavares. O novo presidente do TdC também foi referido no inquérito das Parcerias Público-Privadas (PPP), como um elemento de ligação entre a instituição fiscalizadora do Estado e o Governo - uma notícia que foi avançada esta semana pelo jornal online "Observador". José Tavares assume a presidência do Tribunal de Contas num processo controverso, em que não foi renovado o mandato de Vítor Caldeira, dias depois de a instituição ter criticado as novas regras que o Governo pretende aplicar ao nível da contratação pública.