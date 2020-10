Jornalista ​Aura Miguel distinguida com o Prémio Maria Barroso

Avelina Ferraz, curadora e responsável pela produção do Prémio salienta que “o legado de Maria Barroso exalta o seu enorme envolvimento com as questões sociais e com a promoção pelo respeito da vida humana” e que “era uma pedagoga experiente e profundamente conhecedora das suas causas onde fazia questão de marcar a diferença”.

Instituído em 2017, e com o apoio da Fundação Pro Dignitate, este prémio é direcionado para agentes ativos, onde se destaca o percurso profissional, pautado pela defesa da paz e do desenvolvimento social.

O autarca acrescentou que “esta é uma forma de homenagear Maria Barroso” e destacou “também o percurso da jornalista Aura Miguel” que acompanha a atualidade do Vaticano e as visitas efetuadas pelos últimos três Papas.

Tem início ao meio dia na Sé Catedral da cidade, começa com uma eucaristia dominical presidida por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente do conselho de gerência da Renascença. Para as 15h00, no Cine Teatro Avenida, está agendado um momento musical com o grupo “Arame Ensemble” e o pré-lançamento do livro “Maria e Sophia, confidências e Desabafos”, da autoria de Rosabela Afonso. Uma obra que será apresentada por Henrique Monteiro e Luísa Mellid-Franco.

O Prémio Maria Barroso, Jornalismo ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento será entregue a Aura Miguel pelas 16h00, seguindo-se a exibição de um documentário dedicado a Maria Barroso.

A iniciativa inclui uma entrevista a Aura Miguel, a vencedora da edição deste ano que estará a cargo do jornalista da Renascença José Pedro Frazão e contará com a presença e depoimentos de Dom Américo Aguiar e Frei Fernando Ventura.

Em 2017 o prémio foi atribuído à Jornalista Cândida Pinto, em 2018 venceu Conceição Queirós e em 2019 Maria António Palla.