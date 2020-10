Incêndios. 2020 é o ano com mais incendiários privados de liberdade

“Incêndio doloso não é, nem de perto nem de longe, a principal causa”

O que parece não mudar, são as causas dos incêndios. Apesar de todas as campanhas, leis, avisos e alertas criados depois do ano trágico de 2017, a verdade é que “muitos dos incêndios ocorrem num contexto de negligência e de incumprimento pelos alertas da Proteção Civil”.

“Há imensos incêndios que resultam de más práticas no uso do fogo, descuidos, situações que no início não tinham qualquer intensão de provocar um incêndio, mas que, face às condições meteorológicas, e ao estado dos combustíveis, acabam por se transformar em incêndios com uma dimensão significativa”, explica.

Há muitos anos que é assim, e Carlos Farinha diz que este não foge à regra: “o incêndio doloso não é, nem de perto nem de longe, a principal causa de ignições”.

O diretor nacional adjunto da PJ sublinha ainda o seguinte: “é fundamental perceber que os incêndios não são só um problema de um pequeno grupo, de um conjunto de pessoas que por qualquer razão tenham particular tendência ou gosto por provocar incêndios”.

E é na sequência de trabalhos nos “mundos florestal e agrícola” que continuam a registar-se a maior parte das ignições, através de “más praticas agrícolas ou práticas fora de tempo, a utilização de determinada maquinaria, a utilização de infraestruturas instaladas na floresta que podem gerar ignições”.

Pelo crime de incêndio, doloso ou negligente (porque qualquer deles é crime), Judiciária, GNR e PSP já detiveram este ano cerca de 110 pessoas.

O número, embora elevado, está dentro da média da última década, mas há um indicador que chama claramente a atenção: o número de mulheres detidas por suspeita de fogo posto.

Este ano, “temos verificado uma tendência para o aumento do género feminino. Em 2017, por exemplo, tínhamos cerca de 10% – e já era uma percentagem bastante elevada – mas este ano as mulheres detidas já representam entre 13,5% e 15% do total”.