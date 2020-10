Suspensas negociações entre Parlamento Europeu e Conselho sobre Orçamento da UE

As negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre o Orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo foram suspensas esta quinta-feira, com a assembleia europeia, que tem a palavra final, a criticar a inexistência de “propostas viáveis”.

Em causa está uma sétima ronda de negociações entre os negociadores do Parlamento Europeu, Conselho e Comissão – esta última como mediadora –, que esta noite foi interrompida devido à insatisfação da assembleia europeia face à proposta apresentada pela atual presidência alemã da UE.

“Suspendemos a reunião porque não dava para avançar com base numa proposta inaceitável, baseada na reciclagem do dinheiro e que previa, no futuro, novos cortes”, explicou à agência Lusa o eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes, um dos negociadores do Parlamento Europeu.

O responsável frisou que a assembleia europeia quer que “programas europeus que têm um enorme valor acrescentado e que são necessários, como o Horizonte 2020, o programa para a saúde, o Erasmus e o InvestEU sejam reforçados com dinheiro novo”.

Isto é, “que sejam realmente reforçados” e não estejam dependentes de dinheiro retirado a outros programas”, acrescentou José Manuel Fernandes.