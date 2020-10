Fleetwood Mac de volta aos tops de vendas nos EUA graças a vídeo viral no TikTok

@420doggface208 had it right. Dreams and Cranberry just hits different. ##Dreams ##CranberryDreams ##FleetwoodMac

A Mick Fleetwood juntaram-se entretanto várias pessoas em todo o mundo com as suas versões do vídeo original, cantando em playback os mesmos versos que Nathan escolheu para o seu vídeo - "It's only right that you should/ Play the way you feel it."

Entrevistado pelo "New York Times", o protagonista explicou que se limitou a gravar “apenas um vídeo no TikTok onde todos sentiram a 'vibe'" dos Fleetwood Mac e do poder dos sonhos, o tema da canção. "Estou feliz por ter feito o mundo relaxar por um minuto”, diz Nathan.