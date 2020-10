Brasil atinge cinco milhões de casos e ultrapassa 148 mil mortes

O Brasil atingiu hoje os cinco milhões de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e totaliza 148.228 mortes desde o início da pandemia, informou o executivo.

Desse total, 734 óbitos e 31.553 infetados foram contabilizados nas últimas 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde.

As autoridades de Saúde investigam ainda a possível relação de 2.482 óbitos com a Covid-19, doença que apresenta uma taxa de letalidade de 3% no país.

Com mais de cinco milhões de cidadãos infetados, o Brasil ocupa a terceira posição mundial na lista de países com maior número total de casos, apenas atrás dos Estados Unidos (mais de 7,5 milhões) e da Índia (6,7 milhões).

Já em relação ao número total de vítimas mortais, o Brasil, país com cerca de 212 milhões de habitantes, está em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos (cerca de 211 mil óbitos).

No momento, a taxa de incidência da doença causada pelo novo coronavírus no país sul-americano é de 70,5 mortes e de 2.379,6 casos por cada 100 mil habitantes.

No Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, 4.391.424 pessoas diagnosticadas recuperaram da doença, enquanto que 461.042 infetados estão sob acompanhamento médico.

São Paulo é o foco da pandemia no país, sendo seguido pela Bahia (319.981), Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A pandemia já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.