Autoridades de saúde pedem a funcionários da Casa Branca para fazerem testes à Covid-19

O Departamento da Saúde de Washington pediu esta quinta-feira a todos os funcionários da Casa Branca que participaram num evento que decorreu no Rose Garden, no final de setembro, para fazerem o teste de despistagem à Covid-19.

Através de uma carta aberta, citada pela Associated Press (AP), o Departamento da Saúde de Washington demonstra falta de confiança nos esforços da equipa médica da Casa Branca para rastrear os contactos, na sequência do surto do novo coronavírus que infetou o Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, vários oficiais seniores, pelo menos dois senadores, entre outros.

A missiva, que é coassinada por outras instituições de saúde locais, revela que os esforços da Casa Branca para rastrear este surto têm sido insuficientes.