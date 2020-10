Feliz na W52-FC Porto, Amaro Antunes admite regresso ao estrangeiro

“É um grupo e uma equipa para mim muito especial. Não é por acaso que foi a equipa que elegi quando regressei a Portugal. Talvez tivesse possibilidade de continuar no estrangeiro, mas fiz uma opção bem clara, Nesta equipa tenho um grupo de amigos com quem treino diariamente. Temos uma ligação muito forte, é uma equipa com que me sinto familiarizado e onde estou confortável”, declara Amaro Antunes, sem descartar a possibilidade de voltar a competir lá fora.

Volta a Portugal foi o "balão de oxigénio" que evitou a asfixia do ciclismo nacional

Por estes dias é junto da família, no Algarve, que Amaro Antunes “descarrega as energias da Volta”, como diz nesta entrevista à Renascença. A conquista da maior prova velocipédica nacional, confirmada no contrarrelógio em Lisboa, acontece no ano do regresso do corredor algarvio ao pelotão nacional.

O momento é de desfrutar, mas também de refletir sobre uma temporada em que o ciclismo nacional esteve à beira do abismo, devido à pandemia Covid-19.