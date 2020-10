Amaro Antunes considera "monstruoso" o desempenho de João Almeida

João Almeida, atual líder do Giro, a Volta a Itália em bicicleta, está a ser, por estes dias, um símbolo de Portugal e dos ciclistas portugueses no estrangeiro. O orgulho pelo desempenho, sem paralelo, do ciclista de 22 anos de idade, nascido nas Caldas da Rainha, é partilhado por Amaro Antunes, em declarações à Renascença. O recente vencedor da edição especial da Volta a Portugal sabe do que fala:

“No ano passado fiz o Giro e sei quanto é difícil uma prova daquela dimensão. O João está a fazer algo estrondoso, algo que só está ao alcance dos grandes campeões. Ele já deu provas de que é um grande campeão e que poderá ser um orgulho para Portugal e para todos os ciclistas portugueses”.

Uma SMS de incentivo, do camisola amarela ao camisola rosa

João Almeida tem atrás de si um histórico de vitórias nos escalões jovens do ciclismo nacional. Em 2019, sagrou-se campeão nacional nas especialidades de estrada e contrarrelógio, em esperanças, a mesma categoria com que no ano de 2018 subiu ao pódio em Itália, como 2º classificado do Giro destinado aos sub-23.