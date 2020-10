“Vários membros do Governo já disseram que me apoiarão”

Militante socialista e candidata a Belém, Ana Gomes assegura ter o apoio de vários ministros do Governo à sua candidatura à Presidência da República, mas também diz que há outros que não quer ver ao seu lado. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do Público, a diplomata garante que não vai pedir dinheiro à banca para a sua campanha e diz que tem muito orgulho em ter Paulo Pedroso a trabalhar consigo. E responde a Santos Silva e a quantos a acusam de extremismo.

A comissão nacional do PS vai discutir ainda este mês as presidenciais. Já está resignada à ideia de que o seu partido não vai apoiar a sua candidatura ou ainda espera um sinal?

Não se trata de me resignar. Esperei durante algum tempo que o partido se definisse. Não o tendo feito, decidi avançar e agora não quero de maneira nenhuma interferir numa decisão do PS. Tenho confiança que as pessoas, os militantes socialistas, sabem pensar pela sua própria cabeça. Acho positivo que haja uma reunião marcada para o dia 24 de outubro [entretanto adiada para dia 31 deste mês] e aguardo serenamente aquilo que lá for decidido.

Na apresentação da sua candidatura afirmou que o PS tem mecanismos para apoiar candidatos. Considera que as eleições primárias podiam ser um bom mecanismo para escolher quem apoiar nestas presidenciais?

Não me parece que isso fosse necessário. Reunir os diversos órgãos do partido para escolher quem apoiar nas próximas eleições presidenciais pode fazer-se. Tem é de ser os órgãos que existem [a decidir], não pode ser uma cabeça. E isso vai ao encontro do que o ministro Pedro Nuno Santos recentemente afirmou: não é nenhum membro do Governo, nem nenhum militante sozinho, por mais responsável que seja, designadamente o secretário-geral, que pode prescindir de ouvir os órgãos do partido.

Pedro Nuno Santos teve essa reacção depois de declarações do ministro Augusto Santos Silva, que fez um grande elogio a Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que é preciso uma voz serena na Presidência da República e que essa voz não era a de Ana Gomes. Que resposta lhe merecem declarações de militantes do PS que lhe colam esta imagem de extremista?

Todos os militantes, a começar por Augusto Santos Silva, têm o direito de ter a sua opinião a meu respeito [risos]. Não aceito é a imagem de extremista. Aceito que digam que em algumas questões sou radical. Sou radical contra os compadrios, contra as clientelas, contra a corrupção, para me valer da expressão do Presidente da República. Se isso leva algumas pessoas a consideram-me extremista, o problema é delas.

E há também quem a acuse de populismo...

É a mesma reação: se populismo é ouvir o que pensam as pessoas, então serei populista. Agora não sou populista no sentido de quem quer dividir o país entre eles e nós, os políticos e nós o resto do povo. Eu sou uma política, assumo-me como tal, não sou é por aqueles que querem destruir as instituições da democracia. Eu quero reformar, regenerar as instituições da democracia e não posso abstrair-me do facto de que boa parte da subida dos perigosos populistas, designadamente de extrema-direita, com desígnios de destruir a democracia, só acontece porque há muitos dentro do sistema democrático que preferem tapar os olhos.

Já falou com o secretário-geral do PS depois de ter apresentado a sua candidatura?

Não falo com o secretário-geral do PS para aí... há dois anos, desde que ele apareceu no Parlamento Europeu [PE], cerca de um mês depois de eu lhe ter enviado uma carta a dizer que não queria voltar a ser candidata ao PE e agradecendo-lhe a grande oportunidade que o PS me tinha dado de servir o país e os interesses nacionais no PE.

E com o dirigente do PS Pedro Nuno Santos já falou, entretanto? Ele quase já deu o apoio à sua candidatura, ainda que indiretamente.

Isso é uma interpretação que está a fazer...

Foi quase, quase, quase.

Tenho falado com vários membros do Governo...