“Empresas que se candidatem a fundos e tenham sede numa offshore não devem ser aceites”

O PS ainda não pôs a mão “suficientemente” na consciência dos anos do socratismo, acusa Ana Gomes, a socialista que se candidata a Presidente da República. Em entrevista à Renascença e ao Público, defende um mandato presidencial e acha que o chefe de Estado pode e deve ter um papel mais afirmativo na definição das prioridades para o país e das regras para a aplicação de dinheiros públicos.

Marcelo Rebelo de Sousa, antes de ser Presidente, defendia um mandato único. Acha que seria preferível?

Acho. Uma revisão constitucional devia alargar o mandato, para aí a sete anos, e fazer um mandato único. Exatamente para não haver aquela história que vemos sistematicamente de, no fundo, o Presidente estar no primeiro mandato a pensar que vai ter de ser reeleito e a condicionar-se, mesmo que inconscientemente, pela necessidade de ser reeleito. Porque a reeleição é uma validação do seu trabalho.

Outro assunto que está em cima da mesa tem a ver com as alterações às regras da contratação pública [simplificação de processos]. Já disse que era inaceitável. O que pensa fazer para contrariar esta vontade do Governo? Vai ser um tema da sua campanha?

Se fosse hoje Presidente da República, saberia muito bem o que fazer.

E o que fazia?

No momento em que os cidadãos estão muito encorajados por haver esta solidariedade europeia que se traduz na tal “bazuca” de fundos europeus, que nos vão ajudar a sair desta crise, não podemos usar os fundos só para voltar ao estado em que estávamos antes de os ter. É uma grande oportunidade para reformar o país. Ao mesmo tempo, os cidadãos também estão preocupados, porque têm a memória do passado em que houve colossais abusos com fundos europeus. Não podemos cair no excesso de burocracia, mas também não podemos passar do oito para o oitenta, para o excesso de facilitação. Designadamente com esta proposta do Governo que está em discussão na Assembleia da República que eleva os limites que dispensam a fundamentação e permitem o ajuste direto, porque essa é a receita para o clientelismo, o compadrio e a corrupção.

Mas o que faria se fosse Presidente da República?

Não aceito o critério que aparentemente foi enunciado pelo primeiro-ministro que teria sido acordado com o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, de que não há renovação automática de mandatos para determinados cargos públicos. Não pode haver não renovação automática, tal como não pode haver renovação automática. É preciso uma apreciação caso a caso, que resulta de uma avaliação do cumprimento do mandato. Ainda relativamente aos fundos europeus, não tendo nada a ver com a Iniciativa Liberal, concordo com a proposta de que se crie um portal que permita a total transparência e escrutínio de todos os contratos que o Estado, no âmbito dos fundos europeus, vai pôr na praça e que se controle todos os concorrentes. É a transparência que vai garantir a integridade do processo.

O primeiro-ministro já disse que o principal interessado em que haja transparência é ele.

Então é fácil, faça o tal portal. Permitir um esquema de ajustes diretos com um montante elevadíssimo, obviamente não facilita o escrutínio, ou facilita o escrutínio a posteriori.