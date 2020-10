Tiago deixa comando técnico do Vitória de Guimarães

Tiago já não é treinador do Vitória de Guimarães, avançou o jornal "O Jogo" e confirmou a Renascença.

O jovem treinador apresentou a demissão esta quinta-feira, desagradado com a abordagem do clube no mercado de transferências. A direção já estará à procura de um sucessor desde a manhã desta quinta-feira.

Tiago, de 39 anos, teve a sua primeira experiência como treinador principal no Vitória de Guimarães. O técnico começou com uma derrota em casa contra o Belenenses, empatou de seguida em casa do Rio Ave e venceu o Paços de Ferreira, na última jornada antes da paragem.

O técnico tinha assinado contrato de duas épocas e tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Tiago Mendes representa a primeira saída de treinadores da temporada na I Liga.