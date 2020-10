Sporting-FC Porto marcado para 17 de outubro

O clássico entre Sporting e FC Porto, relativo à jornada quatro do campeonato, está marcado para 17 de outubro, sábado, às 20h30.

A Liga Portugal divulgou, esta quinta-feira, o calendário das jornadas quatro a nove.

A quinta ronda inicia-se no sábado, 17 de outubro. Com um olho no clássico, o Benfica visita o Rio Ave no domingo, dia 18, às 20h00.

A quinta jornada tem dois dérbis: do Minho, entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, no domingo, dia 25, às 20h00, e de Lisboa, entre Benfica e Belenenses SAD, na segunda-feira, às 20h15.

Sporting e FC Porto jogam no sábado. Os leões visitam o Santa Clara, às 18h00, e os dragões recebem o Gil Vicente, às 20h30.

A jornada seis abre com um Paços de Ferreira-FC Porto, a 30 de outubro, sexta-feira, às 20h30, e termina com um Boavista-Benfica, na segunda-feira, 2 de novembro, às 21h00. Pelo meio, o Sporting recebe o Tondela no domingo, às 20h00.

Jogo grande na jornada sete

Na sétima ronda, o Sporting é o primeiro grande a entrar em ação, no reduto do V. Guimarães, a 6 de novembro, sexta-feira, às 20h30.

No domingo, Porto-Portimonense às 17h30 e o jogo grande da jornada: Benfica e Sp. Braga defrontam-se na Luz, às 20h00.

A jornada oito tem um sábado, 28 de novembro, com dois grandes: Santa Clara-Porto, às 18h00, e Sporting-Moreirense, às 20h30. O Benfica visita o Marítimo na segunda-feira, às 19h00.

Por fim, na nona jornada, o Sporting visita o Famalicão às 18h00 e o FC Porto recebe o Tondela às 20h30 do dia 5 de dezembro, um sábado. No dia seguinte, às 20h00, há um Benfica-Paços.

Calendário das jornadas 4 a 9





Jornada 4

Sábado, 17 de outubro

Gil Vicente FC – CD Tondela, 15h30

Marítimo – Portimonense, 15h30

SC Braga – CD Nacional, 18h00

Sporting CP – FC Porto, 20h30

Domingo, 18 de outubro

FC P. Ferreira – Santa Clara, 15h00

Belenenses SAD – Moreirense FC, 15h00

SC Farense – FC Famalicão, 17h30

Rio Ave FC – SL Benfica, 20h00

Segunda-feira, 19 de outubro

Boavista FC – Vitória SC, 20h15

Jornada 5

Sexta-feira, 23 de outubro

CD Tondela – Portimonense, 20h30

Sábado, 24 de outubro

CD Nacional – FC P. Ferreira, 15h30

Santa Clara – Sporting CP, 18h00

FC Porto – Gil Vicente FC, 20h30

Domingo, 25 de outubro

Moreirense FC – Marítimo, 15h00

SC Farense – Rio Ave FC, 15h00

FC Famalicão – Boavista FC, 17h30

Vitória SC – SC Braga, 20h00

Segunda-feira, 26 de outubro

SL Benfica – Belenenses SAD, 20h15

Jornada 6

Sexta-feira, 30 de outubro

FC P. Ferreira – FC Porto, 20h30

Sábado, 31 de outubro

Belenenses SAD – SC Farense, 15h30

Rio Ave FC – Moreirense FC, 18h00

Marítimo – CD Nacional, 20h30

Domingo, 1 de novembro

Portimonense – Santa Clara, 15h00

Gil Vicente FC – Vitória SC, 17h30

Sporting CP – CD Tondela, 20h00

Segunda-feira, 2 de novembro

SC Braga – FC Famalicão, 18h45

Boavista FC – SL Benfica, 21h00

Jornada 7

Sexta-feira, 6 de novembro

Belenenses SAD – Rio Ave FC, 20h30

Sábado, 7 de novembro

CD Tondela – Santa Clara, 15h30

Moreirense FC – FC P. Ferreira, 15h30

FC Famalicão – Marítimo, 18h00

Vitória SC – Sporting CP, 20h30

Domingo, 8 de novembro

CD Nacional – Gil Vicente FC, 15h00

SC Farense – Boavista FC, 15h00

FC Porto – Portimonense, 17h30

SL Benfica – SC Braga, 20h00

Jornada 8

Sexta-feira, 27 de novembro

CD Tondela – Vitória SC, 20h30

Sábado, 28 de novembro

FC P. Ferreira – FC Famalicão, 15h30

Santa Clara – FC Porto, 18h00

Sporting CP – Moreirense FC, 20h30

Domingo, 29 de novembro

Gil Vicente FC – Rio Ave FC, 15h00

Portimonense – CD Nacional, 15h00

Boavista FC – Belenenses SAD, 17h30

SC Braga – SC Farense, 20h00

Segunda-feira, 30 de novembro

Marítimo – SL Benfica, 19h00

Jornada 9

Sexta-feira, 4 de dezembro

Moreirense FC – Gil Vicente FC, 20h30

Sábado, 5 de dezembro

Vitória SC – Portimonense, 15h30

FC Famalicão – Sporting CP, 18h00

FC Porto – CD Tondela, 20h30

Domingo, 6 de dezembro

CD Nacional – Santa Clara, 15h00

Rio Ave FC – Boavista FC, 17h30

Belenenses SAD – SC Braga, 20h00

SL Benfica – FC P. Ferreira, 20h00

Segunda-feira, 7 de dezembro

SC Farense – Marítimo, 20h15