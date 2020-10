SAD do Braga com lucro recorde de 22 milhões de euros

A SAD do Sporting de Braga apresentou o maior lucro da sua história, com um resultado líquido de 22 milhões de euros.

Em comunicado enviado às redações, a SAD bracarense vai apresentar o relatório e contas relativo à última temporada aos sócios, que será aprovado em Assembleia Geral no próximo dia 27 de outubro.

"A Sociedade apresenta um resultado líquido superior a 22 milhões de euros e um EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização], que excede os 30 milhões de euros, superando assim todas as expectativas inicialmente previstas. Este é o maior resultado de sempre da Sociedade, que assume maior relevo face ao contexto epidemiológico vivenciado, o qual levou à interrupção das competições desportivas e gerou grande incerteza no mercado e na indústria do futebol", pode ler-se.

O clube destaca a importância da venda de Francisco Trincão para o Barcelona como uma importante fatia das mais-valias geradas pela SAD.

"A Sociedade foi capaz de gerar mais-valias decorrentes de operações com atletas, essencialmente com a transferência de Francisco Trincão para o FC Barcelona, de aproximadamente 25 milhões de euros, o que contribuiu de forma significativa para um volume de negócios de cerca de 68 milhões de euros", pode ler-se.

O passivo da SAD registou, por outro lado, um aumento de cerca de 11%, situando-se nos 58 milhões de euros, em grande parte motivado por compromissos assumidos com transações de atletas.