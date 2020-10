Desportivo de Chaves anuncia Guedes para o ataque

O Desportivo de Chaves anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Guedes, ponta de lança de 33 anos que estava sem clube. Tal como a Renascença tinha avançado , os transmontanos viram no antigo avançado do Vitória de Setúbal a solução ideal para compensar a saída de André Luís, melhor marcador do clube na época passada, para o Moreirense, nas últimas horas do mercado de transferências.

Guedes rescindiu contrato com o Vitória de Setúbal em agosto e ainda não tinha decidido que rumo dar à carreira. Formado no Penafiel, o ponta de lança está de regresso à II Liga, depois de várias temporadas no escalão principal.

Além do Penafiel, representou Rio Ave, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira, em Portugal. Na sua melhor época no Rio Ave (2017/18) marcou 12 golos. Prestação que lhe valeu transferência para o Al Dhafra dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada passada, no Vitória, foi o melhor marcador da equipa, com seis golos em todas as competições.