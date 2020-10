Ac. Viseu e Académica empatam sem golos no regresso do público

Académico de Viseu e Académica de Coimbra empataram, esta quinta-feira, sem golos, no jogo adiado da primeira jornada da II Liga.

O jogo fica marcado por ser a primeira partida em Portugal continental, de clubes, com adeptos na bancada. Foi permitida a entrada de 409 espectadores no Estádio do Fontelo, correspondente a 10% da capacidade do estádio.

O jogo foi adiado na primeira jornada devido a casos de Covid-19 na equipa de Viseu.

A Académica ainda marcou no final do jogo, mas o lance foi anulado pelo árbitro da partida.

Académico de Viseu continua no último lugar da II Liga, com apenas três pontos em cinco jogos e sem qualquer vitória somada. Já a Académica está em sétimo lugar, com apenas dois golos marcados e um golo sofrido.