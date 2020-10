Novo Banco vende participação em seguradora por 16 milhões de euros

O Novo Banco anuncia que com este negócio a instituição arrecada 15,9 milhões de euros e regressa aos lucros no próximo ano.

A administração de António Ramalho antecipa que esta venda terá um impacto positivo nas contas de seis milhões de euros.

“Com esta transação, o banco cumpre o último dos 33 compromissos previstos no acordo com a DGComp para 2019, e coloca o Novo Banco em situação preferencial para que 2020 seja o último ano de reestruturação e limpeza de balanço focalizando a sua estratégia no plano de transformação e foco no futuro do negócio bancário em 2021”, diz a nota.

Nesta venda está ainda incluído um “contrato de distribuição de seguros não vida, para o mercado português, com a GNB Seguros, por um período de 22 anos”.