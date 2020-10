EasyJet abre base em Faro na primavera de 2021

A companhia easyJet vai estabelecer uma base sazonal em Faro e abrir uma terceira base na cidade de Málaga, em Espanha, na primavera de 2021. O anúncio foi feito, em conferência de imprensa, no Ministério da Economia.

Para o presidente da Região de Turismo do Algarve trata-se de um investimento que mostra que a região é um destino competitivo. “Num momento como este, em que há extinções, fusões e restruturações das companhias aéreas, este investimento é um sinal de muita confiança no destino”. João Fernandes acredita que “a retoma já em março se fará prioritariamente com as características do sul da Europa e, sobretudo, como um destino que para a easyJet claramente é um destino competitivo”.



Esta terceira base vai criar cerca de 100 novos empregos diretos no Algarve, permitindo à companhia de baixo custo britânica voar a partir de Faro para 17 destinos entre março e outubro do próximo ano.

Já o director executivo da easyJet em Portugal não exclui a possibilidade de criação de novas rotas a partir de Faro. Para tal, promete “trabalhar em conjunto com a ANA e com o Turismo de Portugal para olhar para novas oportunidades que possam surgir, analisando muito atentamente a retoma e a evolução da confiança do consumidor para que, assim que possível, se alargue essa rede”.

Segundo José Lopes, o processo de recrutamento de novos funcionários arranca hoje, sendo que a empresa privilegiará eventuais transferências de acuais colaboradores de Lisboa e do Porto.

Em comunicado, a companhia adianta que vai equipar as duas bases, com três aeronaves da família A320, que têm capacidade para transportar 156 passageiros.

Atualmente, a empresa tem duas bases em Portugal, com nove aviões - cinco em Lisboa e quatro no Porto - com 66 rotas, servindo os quatro principais aeroportos do país.



Com estas novas bases provisórias, a easyJet pretende reforçar a temporada de verão até ao final de outubro, tal como fez com a sua base em Palma de Maiorca, inaugurada em 2017.

Espanha e Portugal são dois mercados importantes para a easyJet já que acumulam cerca de 26% do total de passageiros transportados em 2019.

Na nota, o novo diretor-geral da easyJet para o sul da Europa, Javier Gándara, disse que a abertura desta base sazonal é uma oportunidade para expandir a atuação neste mercado espanhol, onde a empresa já é a quarta maior companhia aérea.

Com uma quota de mercado de 7,4%, esta companhia é a quarta companhia aérea em Espanha, onde no ano passado transportou 18,3 milhões de passageiros.