Défice já teria ultrapassado meta do Governo sem ajustamento de impostos e contribuições

Sem ajustamentos, o défice já teria ultrapassado em junho a meta do Governo para este ano. As contas são do Conselho das Finanças Públicas (CFP).



Os técnicos do gabinete liderado Nazaré Cabral apontam para um défice de 7,6% nos primeiros seis meses, tendo em conta a receita cobrada e a despesa realizada. Mas com as medidas excecionais entretanto adotadas, o défice no primeiro semestre baixa para 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Há cerca de 2 mil milhões de euros em falta nas contas do primeiro semestre, devido a medidas excecionais entretanto adotadas. Graças a estes ajustamentos temporais, receita adiada e despesa antecipada, o défice das administrações públicas, até junho, era de 5.240 milhões de euros. Ou seja, 5,4% do PIB.

Sem estes ajustamentos, o défice no final de junho já estava em 7,6%, claramente acima do objetivo de 7%, definido pelo Governo para 2020. Mesmo sem as receitas fiscais que viram a cobrança adiada, o défice fica em 6%.