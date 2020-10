Repetição da final de 2016 coroa Fernando Santos como selecionador com mais jogos

Por seu lado, Fernando Santos não conseguiu melhor do que atingir os oitavos de final, em 2018, ao perder, por 2-1, com o Uruguai.

Em Mundiais, o treinador brasileiro, atualmente com 71 anos, fez mesmo melhor do que o atual selecionador, ao levar a seleção nacional às meias-finais da edição 2006, na Alemanha.

Quase seis anos após a estreia, a perder, num particular em França (1-2), a 11 de outubro de 2014, Fernando Santos, que completa 66 anos no sábado, comandou o 74.º jogo da seleção no particular frente à Espanha, que terminou sem golos, em Alvalade. Igualou a marca de Luiz Felipe Scolari, que orientou a seleção entre 12 de fevereiro de 2003 e 19 de junho de 2008.

Fernando Santos vai tornar-se o selecionador português com mais jogos diante da França, no domingo, a contar para a Liga das Nações.

Scolari chegou à seleção após o fracasso de António Oliveira no Mundial 2002, no qual Portugal, com a sua "geração de ouro", foi afastado na fase de grupos. Saiu, já com contrato assinado com o Chelsea, após tombar perante a Alemanha (2-3) nos "quartos" do Euro 2008. Seguiu-se a segunda era Carlos Queiroz.

Fernando Santos sucedeu a Paulo Bento, que sucumbiu a uma derrota caseira face à Albânia (0-1) a abrir o apuramento para o Euro 2016. Isto depois de já não ter ultrapassado a fase de grupos do Mundial 2014, no Brasil.

Depois de igualar os 74 jogos se Scolari, frente à Espanha, Fernando Santos vai isolar-se no "ranking", com 75, no domingo. Portugal defronta a França, em Saint-Denis, numa "repetição" da final do Euro 2016, agora a contar para a Liga das Nações.

No que respeita apenas a jogos oficiais, os números de Fernando Santos são ainda mais impactantes: em 49 jogos, mais seis do que Scolari, soma mais nove vitórias (34/25), mais um empate (12/11), menos quatro derrotas (3/7), mais 23 golos marcados (104/81) e mais um sofrido (33/32).