Madaíl acredita no sucesso ibérico: "FIFA dá hoje outras garantias de imparcialidade"

"Hoje as duas seleções, por via das respetivas federações, têm peso. E FIFA já não decide com base em interesses. Na nossa altura, para 2018 e 2022, havia influências terríveis dentro da FIFA que levaram a que não fosse levada em consideração a candidatura conjunta", afirmou, antes de continuar.

Em entrevista a Bola Branca , o presidente da federação lusa à data do "chumbo" da FIFA, acredita que o peso dos organismos é agora superior, bem como a forma como a entidade responsável pelo futebol no Mundo se comporta.

O acordo foi celebrado quarta-feira, em Alvalade, antes do particular entre as duas seleções. Em 2010, portugueses e espanhóis já tinham estado juntos na corrida aos torneios de 2018 (Rússia) e 2022 (Qatar), mas o "dossier ibérico" não foi aprovado.

Polémicos estádios do Euro-2004 (ainda) servirão para a candidatura ao Mundial de 2030

Em Bola Branca, o antigo presidente da FPF, entre 1996 e 2011, refuta as criticas que se seguiram ao Campeonato da Europa em Portugal - e que podem ressurgir - a propósito do número de recintos construídos e remodelados em território nacional, e gastos associados. Gilberto Madaíl lembra que a candidatura que está na forja é com base nesses mesmos estádios.

"Para realizar grandes eventos tem que se ter infraestruturas. A candidatura [para o Euro2004] com dez estádios era a única viável. Realizaram-se finais a seguir. Com estes estádios, embora nem todos com a utilização desejável, Portugal deu um passo numa afirmação de capacidade e de infraestruras adequadas. É com base nesses estádios, ainda hoje, que nos candidatamos ao Mundial de 2030", defende o ex-dirigente.

Madaíl não esconde um sentimento de "nostalgia" perante o tempo passado na Federação e o trabalho desenvolvido ao serviço da mesma. Para o seu sucessor, ficam palavras elogiosas, fazendo - no entanto - notar que Fernando Gomes também encontrou terreno favorável.

"Soube aproveitar bem as condições, o património e o solidez financeira. E a partir daí foi a somar. Foi bem aproveitado e teve grande sucesso, que é aquilo que também desejamos para todo o futebol português", finaliza Gilberto Madaíl.