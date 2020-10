Islândia ou Hungria no grupo de Portugal no Euro2020

A seleção da Hungria e da Islândia vão disputar a vaga de acesso ao grupo de Portugal na fase final do Campeonato da Europa 2020, que será realizado em 2021 devido à pandemia da Covid-19.

A Hungria bateu a Bulgária por 3-1, num jogo de sentido único para a equipa visitante. Willi Orban abriu o marcador, aos 17 minutos. Kalmar, aos 47 e Nikolics, aos 75, selaram a vitória da Hungria. A Bulgária reduziu perto do fim, por Yomov, aos 89 minutos.

A Islândia também seguiu para a final do "play-off" de acesso ao Europeu. A seleção nórdica venceu, em casa, a Roménia, por 2-1.

Sigurdsson apontou os dois golos da Islândia, aos 16 e 35 minutos, e viu um golo ser anulado por fora de jogo aos 27 minutos de jogo. Maxim apontou o golo dos romenos, aos 62 minutos, mas não evitou a derrota. A Islândia foi a surpresa do Euro2016.

O vencedor da partida entre Hungria e Islândia, na próxima segunda-feira, vai ocupar a última vaga no "grupo da morte" no Europeu 2020, onde jogará contra França, Alemanha e Portugal no Grupo F.