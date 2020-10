Luís Filipe Vieira: "Queremos ser candidatos sérios na Liga Europa"

Luís Filipe Vieira acredita que o Benfica poderá ser um candidato à conquista da Liga Europa. Em entrevista à SIC, o presidente das águias reconhece, no entanto, o duro golpe de ser eliminado da Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória.

"O que penso é que o Benfica é aquele que está mais preparado para enfrentar a crise, desde que não se prolongue por muito tempo, se não seremos mais um. Agora, efetivamente, não irmos à Liga dos Campeões é uma martelada bastante grande. O Benfica fez agora uma boa venda. Vamos com uma objetividade grande tentar ser sérios candidatos à Liga Europa para recuperarmos, e aí sendo campeões somos capazes de recuperar uns milhões de euros. E esse é o objetivo", disse.

O presidente do Benfica diz que o clube está "bem" financeiramente, apesar do golpe da pandemia da Covid-19 e o seu impacto.

"Benfica está dentro do que é possível, está bem, tem cumprido com todos os compromissos. Para o Benfica manter credibilidade, se esta situação se mantiver, terá de criar dívida, como qualquer empresa ou multinacional e para isso tem de ser credível, e tem capacidade. E quando for para recuperar vai recuperar rapidamente. Somos os que mais rapidamente iremos recuperar", explica.

Vieira quer ser tetracampeão no seu próximo mandato e elogia a chegada de Jorge Jesus: "Queremos repetir um tetra. Benfica tem equipa muito forte, treinador também, o Jorge veio dar outra dimensão ao que é pretendido. Foi a melhor década de sempre das modalidades, melhor em termos financeiros, no futebol é a segunda melhor de sempre. Vou concentrar-me muito só na vertente desportiva".