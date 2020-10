​Gonçalo Ramos tem "características dos grandes pontas de lança"

Em entrevista a Bola Branca , Zé Gato assume que, na formação do Benfica, acredita-se sempre que os jogadores "podem chegar longe". Contudo, com Gonçalo Ramos, a crença é ainda mais vincada.

José Henrique, antigo guarda-redes do Benfica e atual coordenor técnico da formação do Benfica, considera que Gonçalo Ramos tem as características dos grandes pontas de lança do futebol mundial.

Renovação inspira "grande orgulho"

Gonçalo Ramos foi promovido recentemente ao plantel principal e entrou na convocatória de Jorge Jesus para a receção ao Farense.

Na quarta-feira, renovou contrato com o Benfica até 2025, com cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, valor idêntico à que tinha João Félix quando foi vendido ao Atlético de Madrid.

Para Zé Gato, é "um grande orgulho" continuar a ter jogadores que conseguem chegar ao plantel principal e, espera, afirmar-se:

"Para nós, formação do Benfica, é um grande orgulho termos meninos como o Gonçalo que assinam contratos profissionais com o clube. É sinal que as pessoas acreditam no trabalho do Gonçalo e sei que fará tudo para agradar a quem confiou nele."