Benfica. Vítor Paneira é o mandatário da candidatura de Noronha Lopes

Vítor Paneira, antigo jogador do Benfica, treinador e comentador desportivo, foi anunciado, esta quinta-feira, como mandatário da candidatura de João Noronha Lopes. As eleições do Benfica estão marcadas para dia 30 de outubro.

"É uma honra aceitar este convite de João Noronha Lopes. Aceito a responsabilidade como um contributo para dar corpo à mudança de que o Benfica necessita com urgência", afirmou Vítor Paneira, através de nota enviada à Imprensa.



O antigo jogador das águias apela a que os sócios vão às urnas no dia 30 de outubro.

"Todos os contributos contam e até ao dia das eleições vamos colocar em campo toda a energia, vontade de vencer e confiança que nortearam a minha carreira de jogador do Sport Lisboa e Benfica. Está na hora de nos unirmos em prol do nosso Benfica! Todos os sócios têm o direito de votar pela mudança no dia 30, é um apelo que vos deixo", termina.

Vítor Paneira, de 54 anos, jogou no Benfica de 1987 até 1995, tendo somado 44 golos em 289 jogos. Depois de se retirar, Paneira arrancou a carreira de treinador em 2002, tendo já passado por clubes como Famalicão, Boavista, Tondela e Varzim. É ainda comentador desportivo na "Sport TV".