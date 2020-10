O Benfica terá reservado Lucas Veríssimo para janeiro, segundo avança o jornal "Record", esta quinta-feira.

O central do Santos já foi do Benfica, depois do Porto, novamente do Benfica, outra vez do Porto e, agora, parece que rumará definitivamente à Luz. A referida publicação garante que falta apenas ultimar alguns detalhes para que Lucas Veríssimo rume ao Benfica na próxima janela de transferências.

O Benfica deverá desembolsar seis a sete milhões de euros pelo defesa brasileiro, de 25 anos, que assinará contrato válido por quatro temporadas e meia, isto é, até junho de 2025.

Em ponderação está, ainda, a assinatura de uma espécie de contrato de promessa de compra e venda. O Benfica pagaria de imediato parte residual do valor acordado para a contratação de Lucas Veríssimo, de forma garantir que não haveria qualquer volte-face no negócio.

Lucas Veríssimo, central brasileiro, de 25 anos, foi formado no Santos e estreou-se na equipa principal em 2016. Em 2020, leva dois golos em 20 jogos. No total, disputou 169 partidas, com sete golos marcados.