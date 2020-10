Morreu Johnny Nash, autor de "I Can See Clearly Now"

Morreu o cantor e compositor norte-americano Johnny Nash. Tinha 80 anos e era conhecido pelo sucesso de 1972 “I Can See Clearly Now”.

A notícia foi confirmada pela família do artista à CBS. Segundo o seu filho, Nash morreu em casa, de causas naturais, na terça-feira.

“Ele foi um pai maravilhoso e um homem de família. Ele amava as pessoas e o mundo. A comunidade vai sentir a sua falta. A família era tudo para ele”, disse o filho do cantor, John Nash, à TMZ, site especializado em notícias de celebridades.

“I Can See Clearly Now”, lançado em 1972, esteve no topo do Billboard Hot 100 durante quatro semanas, tornando-se num sucesso internacional ainda hoje aclamado. O single vendeu mais de um milhão de cópias por todo o mundo.

Nash nasceu em Houston, nos Estados Unidos, e começou a sua carreira no final da década de 1950 como cantor e ator. Mudou-se para a Jamaica em meados de 1960, onde absorveu influências da música raggae.

Outros sucessos incluem “Stir It Up”, um cover de Bob Marley, e “There are More Questions Than Answers”.

Johnny Nash foi o primeiro cantor não jamaicano a gravar reggae na Jamaica, segundo o 'site' oficial do cantor.



O seu último trabalho de estúdio, “Here Again”, foi lançado em 1986.