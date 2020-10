Password do Sporting era "SCP". Clube sofria ataques informáticos "a toda a hora"

“Detetámos lentidão no sistema, nos e-mails e decidimos reiniciar o servidor. Quando o ligámos, verificámos que tínhamos um problema com a base de dados dos e-mails. Ficou corrompida. Aí, parámos todo o trabalho de recuperação de e-mails e fomos tentar perceber o que se tinha passado", contou.

Na décima sessão de julgamento, o técnico de informática esclareceu que o Sporting se apercebeu do ataque informático quando teve um problema nos e-mails e viu publicado no blogue "Football Leaks" o contrato de Jorge Jesus, então treinador da equipa principal.

David Tojal sublinhou, ainda, que mesmo depois de advertir para a insegurança das "passwords", não conseguiu implementar as condições de segurança desejadas e necessárias: "Falei na necessidade de 'passwords' maiores, com dados alfanuméricos, mas aquilo já era demais para eles."

As palavra-passes internas do Sporting costumavam ser "SCP". Algo que facilitava ataques informáticos "massivos" e constantes, segundo contou, esta quarta-feira, o antigo administrador dos sistemas informáticos do clube de Alvalade.

Fontes dos ataques: Porto e Hungria

David Tojal, que foi ouvido como testemunha, acrescentou que percebeu que o ataque ocorrido teria usado uma ferramenta do género de um "scanner" que terá levado cópias de informação.

O técnico responsável pela informática do Sporting esclareceu que tentou reabilitar o sistema através de "backups", mas que tal não foi possível numa primeira fase.

“Pedimos ajuda a uma empresa e mesmo assim não se conseguiu”, recordou, assinalando que o pedido de ajuda chegou ainda à Microsoft, que também não conseguia resolver o problema que dificultava o acesso às contas de e-mail.

No meio da avaliação, foi identificado o IP do computador que estava a levar a cabo os ataques dirigidos, na sua maioria, à Direcção do Sporting e aos serviços jurídicos. O computador estava sediado na Hungria. Um dos ataques partiu também da cidade do Porto.

Ataques que eram levados a cabo, na sua maioria, à noite ou de madrugada, numa primeira fase, e depois “a toda a hora”.

Hungria era, precisamente, onde Hugo Pinto, alegado criador do "Football Leaks", residia aquando da sua detenção. Além disso, o suposto "hacker" estudou na cidade do Porto.