​Fecharam-se as portas

Depois de longos dias recheados de notícias, muitas vezes especulativas, relacionadas com a transferência de jogadores, o mercado fechou ontem as portas com um saldo que não pode ser considerado espetacular.



Os tempos difíceis que todos atravessamos ditaram a sua lei, e porque a grande maioria das bolsas nacionais e estrangeiras não se encontravam muito recheadas, tivemos de nos contentar, na maioria dos casos, com jogadores de segunda linha, ou ainda algumas imberbes promessas que ninguém sabe o que vão render a curto ou médio prazo.

Especialmente os três grandes desdobraram-se em múltiplos contactos, nem todos virados exclusivamente para a Europa, e todos contrataram jogadores em abundância.

Nomes sonantes, poucos.

No Benfica, Otamendi e Verthongen, aos quais se juntaram Darwin e Waldschmidt, sem que, no entanto, todas as todas as exigências de Jorge Jesus tenham sido satisfeitas, apesar dos quase cem milhões de euros despendidos.

Afastada a equipa da Liga dos Campeões, o seu grande objetivo, Luis Filipe Vieira fechou a gaveta, e deixou para janeiro a possibilidade de voltar a abrir o cofre.

No FC Porto, mais relevantes as saídas do que as entradas, com destaque para Alex Teles e Danilo, que deixam o emblema do Dragão, e que constituem ausências que muito dificilmente serão compensadas.

O Sporting tem no regresso a casa de Mário João o expoente maior das suas contratações.

E foi, de facto, uma operação de vulto, sobretudo tendo em conta as dificuldades que Ruben Amorim tem encontrado para chegar a uma formação competitiva e capaz de ombrear com a concorrência mais direta.

Veremos a seguir que efeitos todos estes movimentos vão provocar nas competições em que os nossos clubes estão empenhados.