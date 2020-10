​Papa evoca Fátima e apela à oração do terço em tempos de pandemia

O Papa Francisco evocou, esta quarta-feira, as aparições de Fátima, para pedir aos católicos que rezem o Rosário nestes tempos de pandemia de Covid-19, e que a sua vida seja “serviço de amor” ao próximo.



No final do seu discurso na audiência geral das quartas-feiras, Francisco assinalou em várias línguas a memória de Virgem do Rosário que hoje se comemora.

“Nas suas aparições, Nossa Senhora exortava muitas vezes à oração do terço, especialmente face às ameaças que pairam sobre o mundo”, afirmou o Papa.

“Também hoje, neste tempo de pandemia, é preciso segurar o terço nas mãos e rezar por nós, pelos nossos entes queridos e por todos os homens”, lembrou.

A coragem do profeta Elias também foi sublinhada pelo Papa como exemplo para todos. Na sua habitual audiência das quartas-feiras, desta vez na Sala Paulo VI, por causa da chuva, Francisco retomou as suas catequeses sobre o tema da oração, onde exortou os cristãos a serem corajosos e a dizerem "Não" aos seus governantes.