FC Porto apresenta Anderson. "Vamos fazer grandes coisas"

Felipe Anderson foi anunciado esta quarta-feira pelo FC Porto e mostrou-se muito feliz pela oportunidade.

O novo camisola 28 dos dragões afirmou, em declarações aos meios do clube que quer "fazer grandes coisas" e está entusiasmado para se poder estrear no Estádio do Dragão.

"Já estou no estádio, é incrível a atmosfera e a grandeza. Não vejo a hora de me poder estrear nesta equipa e dar alegrias. Obrigado a todos pela receção, estou muito feliz e motivado por ter esta oportunidade. Vou trabalhar forte para fazer o melhor possível e devolver a confiança que depositaram em mim, creio que vai dar tudo certo e que faremos grandes coisas", disse.

Felipe Anderson foi um dos reforços do último dia de mercado do FC Porto, para além de Malang Sarr e Marko Grujic. O internacional brasileiro chega por empréstimo do West Ham e vai vestir a camisola 28.