Carraça e Marcano fora dos inscritos do FC Porto na Liga dos Campeões

O FC Porto entregou à UEFA, esta terça-feira, a lista de inscritos na Liga dos Campeões, sem Carraça e Marcano, segundo o jornal "O Jogo".

O lateral-direito foi o primeiro reforço do defeso no FC Porto, mas fica de fora da lista da liga milionária, assim como Marcano, que recupera de grave lesão no joelho e não deverá estar apto para competir durante vários meses, assim como Mbaye.

Os dragões incluíram os jovens da formação Francisco Meixedo, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Fábio Vieira e João Mário na lista B. O FC Porto apenas pode inscrever 21 atletas na lista A, por sanção da UEFA.

Os três reforços do último dia de mercado de transferências, Grujic, Sarr e Felipe Anderson, estão integrados na lista de inscritos.

O FC Porto vai defrontar o Manchester City, Olympiacos e Marselha na fase de grupos da Liga dos Campeões.