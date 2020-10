Rui Rio: "Houve menos seis mil cirurgias urgentes. O que aconteceu a esses portugueses?"

O líder do PSD afirma que seis mil cirurgias urgentes não foram realizadas e pergunta o que aconteceu a esses portugueses. Rui Rio falava no debate parlamentar com o primeiro-ministro, que estreia um novo formato.

“Houve menos 99 mil cirurgias, 24%, mas dessas seis mil eram urgentes que não se fizeram. O que aconteceu a esses portugueses que precisavam de uma cirurgia urgente? Alguns já não devem estar cá neste momento para nos explicar o que lhes aconteceu porque não estarão entre nós”, afirmou Rio Rio, questionando António Costa.

O lider do PSD analisou os números da mortalidade em Portugal e concluiu que "morreram fora do hospital mais 27% de pessoas do que é normal" e aponta o dedo à "falta de assistência", onde a pandemia de Covid-19 não explica tudo.

Em resposta a Rui Rio, o primeiro-ministro avança com um "estudo preliminar" sobre o excesso de mortalidade em Portugal, segundo o qual, de janeiro a julho, o aumento do número de óbitos estará relacionado com a "particular incidência da elevada temperatura e ondas de calor".

De acordo com António Costa, o mesmo estudo preliminar "conclui que não há uma correlação entre a quebra da atividade e o aumento do número de óbitos registado neste período".

"É óbvio que, com a pandemia, houve uma quebra acentuada da atividade assistencial, é também verdade que nos meses de maio, junho, julho, houve uma recuperação significativa, em agosto não, houve uma quebra de novo. Ainda não temos os números finais de setembro."

"Se compararmos períodos homólogos relativamente ao mês de agosto, por exemplo, verificamos que a assistência este ano não foi significativamente diferente de anos anteriores, com uma redução de 3.6% em relação a 2019", argumentou António Costa.

Questionado pelo líder do PSD, o primeiro-ministro não respondeu quanto todos os portugueses terão médico de família.