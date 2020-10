"Não renovação do mandato do presidente do Tribunal de Contas reforça autoridade do seu sucessor"

O número dois do aparelho do PS considera que a não renovação do mandato do presidente do Tribunal de Contas reforça a autoridade do novo titular do cargo. A opinião é de José Luis Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, no programa "Casa Comum" da Renascença, onde a partir desta semana ocupa a cadeira de Francisco Assis nos debates semanais com o social-democrata Paulo Rangel.



José Luis Carneiro desvaloriza a polémica em torno da substituição de Vitor Caldeira por José Tavares e até deteta um reforço da independência do novo presidente nesta “dança” de cadeiras.

"O pior que poderia acontecer é que aquele que está investido numa ação de escrutínio da ação governativa, por depender da própria proposta da ação do Governo, se sentisse limitado para o exercício dessa função de escrutínio. Este é um bom princípio porque traz clareza, transparência e na percepção da opinião pública de que quem está investido nesta responsabilidade, o juiz José Tavares tem a autoridade reforçada para o escrutínio em relação a todos os órgãos do Estado", afirma José Luís Carneiro no debate desta semana.

O secretário-geral adjunto do PS acentua que a decisão de não recondução está conforme os valores republicanos e recorda que o PS introduziu, no passado, o princípio das limitações dos mandatos em órgãos autárquicos, com um "efeito positivo para a renovação da democracia".