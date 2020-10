Santarém tem quatro surtos de Covid-19 e um deles começou numa despedida de solteiro

Em Santarém, há nesta altura quatro surtos de Covid-19, que somam cerca de 70 casos ativos de infeção. Na origem dos números estão três lares de idosos e uma festa que contaminou parte dos participantes.

Além disso, há oito casos positivos em alunos do concelho, o que, numa das situações, obrigou ao encerramento de um jardim de infância na Várzea de Santarém.

Em declarações à Renascença, o autarca Ricardo Gonçalves distingue claramente os quatro surtos de todos os outros casos que se vão registando.

“Desde o final de agosto, houve uma subida relacionada com lares de idosos e são do conhecimento público – nomeadamente, a Casa de Repouso da Fonte Ferrã, Quinta de Valmonte e o Centro Social da Serra de Alecrim. E depois houve uma festa em Santarém, relacionado com uma despedida de solteiro; houve um grupo de pessoas que se juntou e ficaram 10 pessoas positivas”, aponta.

O presidente da Câmara sublinha que todos os surtos estão identificados e a ser devidamente acompanhados pelas autoridades de saúde. “Não tenho informação nenhuma sobre se serão precisas tomar medidas adicionais”, diz.

Na comunidade escolar, estão contabilizados oito casos de infeção. “Neste momento, temos no agrupamento de escolas Alexandre Herculano dois casos, no agrupamento Afonso Henriques dois casos com crianças, no agrupamento de escolas Ginestal Machado um caso e no agrupamento de escolas Sá da Bandeira três casos”, identifica.

Mas não são surtos, sublinha Ricardo Gonçalves nas declarações à Renascença. “As pessoas têm que perceber que isto não são focos, são crianças a quem foi detetada Covid”.

Diz o autarca que algumas destas crianças já estava em casa com os pais, que “estavam doentes e elas acabaram por nem ir à escola. Foram fazer o teste a casa e deu positivo e claro que aparece como estando na escola, mas não são surtos”, reforça.