Processo-crime contra Duarte Lima pelo homicídio de Rosalina Ribeiro já chegou a Portugal

O processo-crime investigado no Brasil em que o ex-deputado do PSD Duarte Lima foi acusado pelo homicídio da portuguesa Rosalina Ribeiro já chegou a Portugal, após envio das autoridades brasileiras, confirmou a Procuradoria-Geral da República (PGR) esta quarta-feira.

"Confirma-se a receção, muito recentemente, na Procuradoria-Geral da República (PGR) do pedido de transmissão do referido processo penal, por parte das autoridades brasileiras", disse à agência Lusa um dos responsáveis do gabinete de imprensa.

Duarte Lima foi acusado no Brasil do homicídio de Rosalina Ribeiro, secretária e companheira do milionário português Tomé Feteira.

Os factos remontam a 2009, altura em que Rosalina Ribeiro, que tinha como advogado Duarte Lima no processo de herança de Tomé Feteira, foi morta a tiro, tendo o corpo sido encontrado na berma de uma estrada em Maricá, nos arredores do Rio de Janeiro.