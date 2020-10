Pedrógão Grande. Ex-provedor da Misericórdia destaca "ausência do Estado"

O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande considerou esta quarta-feira que “algumas das irregularidades e ineficiências” detetadas nos apoios dados após os incêndios de junho de 2017 podem dever-se a “alguma ausência do Estado no território”.

“Essa carência no terreno de organismos do Estado pode, indiretamente, ter contribuído para que algumas coisas não tivessem corrido tão bem”, disse João Marques, na Assembleia da República, retirando a responsabilidade às populações e aos técnicos da câmara e de outras instituições.

Durante a audição presencial na comissão de inquérito à atuação do Governo no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios de junho de 2017, João Marques disse que o facto de a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) ter estado “por algum tempo” no terreno, “não foi suficiente para conseguir evitar que acontecessem algumas dessas irregularidades”.

“A ausência do Estado no território pode ter contribuído para esses acontecimentos. O que eu tenho a certeza é de que essa responsabilidade não pode ser atribuída às pessoas”, disse o também deputado do grupo parlamentar do PSD, que foi presidente da autarquia durante quatro mandatos (entre 1997 e 2013).

Segundo João Marques, que ocupou o cargo de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande até fevereiro de 2018, as pessoas seguiram as orientações que lhes foram dadas.

“As orientações eram para declararem todos os prejuízos que tiveram e declararam desde o porco e a galinha, à instalação agrícola, à casa (principal), à casa de segunda habitação, à casa que era dos pais. Declararam tudo”, explicou, acrescentando que “competia a essas entidades fazer a avaliação para depois procederem à respetiva intervenção ou não”.